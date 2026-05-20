Noche de furia, goles y escándalo en Montevideo. O’Higgins de Rancagua sufrió un durísimo traspié internacional al caer por 3-2 ante Boston River en el Estadio Centenario, un resultado que complica de sobremanera sus opciones de clasificación en la Copa Sudamericana.

El “Capo de Provincia” saltó a la cancha con una propuesta sumamente agresiva, adueñándose de la posesión del balón y generando las ocasiones más claras en los primeros pasajes del encuentro. Apenas a los 3 minutos, Francisco González tuvo la apertura de la cuenta con un potente disparo que el arquero Bruno Antúnez logró contener de gran manera. Posteriormente, a los 12′, Felipe Faúndez desperdició otra chance inmejorable al mandar su remate por encima del travesaño cuando el dominio chileno era total.

Pese al buen juego de los dirigidos por Lucas Bovaglio, el fútbol tiene de saber de contundencia y Boston River no perdonó en su primera aproximación profunda. A los 20 minutos, el delantero local Facundo Munoa encaró con el balón pegado a su zurda, ingresó con personalidad al área laica y sacó un certero remate que dejó sin opciones al portero chileno Omar Carabalí para decretar el 1-0. Tras el golpe, O’Higgins intentó reaccionar mediante un remate de distancia de Faúndez a los 32′, el cual se fue desviado por muy poco.

Cuando la primera mitad se diluía, el panorama se volvió dramático para el conjunto de la Sexta Región. A los 41 minutos, el cuadro uruguayo hilvanó un letal contragolpe que tomó totalmente desarmada a la retaguardia rancagüina. Yair González aprovechó los espacios cedidos y, con un impecable zurdazo, batió a Carabalí para estirar las cifras a un preocupante 2-0 con el que ambos elencos se retiraron al descanso.

En el complemento, O’Higgins reaccionó de entrada y pareció encontrar la llave para obrar el milagro. Apenas iniciada la segunda etapa (47′), Tiago Vecino capitalizó una gran habilitación en plena área charrúa y, con un remate cruzado, puso el descuento celeste. Sin embargo, a los 64′, el experimentado exseleccionado uruguayo Gastón Ramírez sacó provecho del fuerte viento a favor en el Estadio Centenario y sorprendió a Omar Carabalí con un potente disparo de media distancia que significó el 3-1 para Boston River.

O’Higgins perdió en Uruguay y se complica en la Copa Sudamericana

Castillo encendió la ilusión en un final de infarto

A pesar de la distancia en el marcador, O’Higgins vendió cara su derrota y no bajó los brazos en el epílogo del partido. A los 77 minutos, el atacante Arnaldo Castillo conectó un certero cabezazo en territorio penal para poner el definitivo 3-2 y encender la ilusión de un agónico empate.

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En los minutos finales, el cuadro chileno inclinó completamente la cancha y asedió la portería local. En el minuto 89, tanto Luis Pavez como Thiago Vecino tuvieron en sus cabezas el gol de la igualdad, pero las extraordinarias intervenciones del golero Antúnez ahogaron el grito de gol nacional. Tras cumplirse los 6 minutos de adición, el juez decretó el final del encuentro y la consumación de una derrota que deja a O’Higgins colgando de un hilo en el torneo continental.

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