Marcelo Barticciotto y su mensaje sin filtro al plantel de Colo Colo: “Les aconsejaría que…”

En el plantel de Colo Colo han tomado una decisión que ha llamado bastante la atención en los últimos partidos y esta es sobre el poco diálogo que han tenido los jugadores tras los partidos con la prensa, en la que no se han detenido a atender a los medios para dejar sus impresiones de los encuentros del ‘Cacique’.

Ante esta situación, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para dejar su opinión al respecto a esta decisión que tomaron en el plantel de Colo Colo, en la que dejó un importante mensaje.

“Yo como dirigente les aconsejaría que en este momento no es necesario armarse de enemigos, que no estén a la altura del conflicto”, partió señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ siente que al plantel de Colo Colo no le conviene involucrarse en este tipo de situaciones, teniendo en consideración que está en una etapa decisiva de la temporada.

Colo Colo suma tres duelos sin ganar | Foto: Photosport

“No sé si es conveniente eso, Colo Colo viene bien, con tres empates, pero no creo que tengan que hacer algo, que quizás algo al unirse, los puede desestabilizar”, declaró.

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Concluyendo, Barticciotto espera que alguien haga recapacitar al plantel de Colo Colo ante esta decisión y dejen atrás cualquier tipo de rencilla con los medios, ya que da para pensar muchas cosas en esta parte del año, en donde los ‘Albos’ quieren ser campeones.

“El que está de afuera, el que está más frío, que pueda juntarlos y decirles que no es conveniente esto, Colo Colo tiene que apuntar de sumar la mayor cantidad de puntos para ser campeón, no es el momento preciso”, cerró.