Colo Colo consiguió una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se impusieron por 1-0 ante Universidad de Chile en el Superclásico y suman tres puntos claves en su lucha por cupo a competencias internacionales.

Tras lo que fue este duelo, el ídolo azul, Johnny Herrera ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para comentar esta derrota de la U ante el ‘Cacique’.

“Jugar 70 minutos con uno menos es dar mucha ventaja y eso marca el trámite del partido. Es lamentable. Son cosas que pasan, siempre pasa algo”, parte señalando Herrera.

Antes de la expulsión de Calderón, el ‘Samurai’ señala que la U llegaba con un leve cartel de favorito ante su archirrival, algo esperaba poder ver reflejado en cancha, pero con la expulsión se hizo imposible.

Colo Colo venció a la U | Foto: Photosport

“Los dos equipos llegaban bien, la U mucho mejor que Colo Colo evidentemente. Pero ellos hicieron un planteamiento defensivo, no salieron a buscar tanto y aguantaba. La U, en lo suyo”, declaró.

Herrera fulmina a Vidal

Concluyendo, Herrera se dio el espacio para pegarle con todo al volante de Colo Colo, Arturo Vidal tras su partido, en la que señaló que con la salida del ‘King’, el ‘Cacique’ hizo el cambio clave para quedarse con la victoria, ya que siente que Claudio Aquino marcó diferencia con su ingerso, dándole un feroz repaso a Vidal.

“Con el correr del partido, el cambio clave fue la entrada de Aquino, cuando sale un jugador que parecía centro estorbo, perdón, cuando salió Vidal. La primera pelota que tocó dejó solo a Correa con la mano. Colo Colo corrigió y lo ganó bien, pero la diferencia fue la ventaja numérica por 70 minutos”, finalizó.