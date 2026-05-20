El histórico de Colo Colo apuntó a las constantes controversias del mediocampista. Se enfocó en su nueva vida tras colgar los botines.

A pesar de que Arturo Vidal solucionó su conflicto con una casa de cambio, su situación preocupa a un emblema de Colo Colo. ¿Qué pasó? Eddio Inostroza teme por el campeón de América.

En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico albo se refirió a la nueva polémica del oriundo de San Joaquín. Llamó a poner atención sobre qué hará el mítico volante tras colgar los botines.

Bajo su punto de vista, hay que saber llevar al jugador de 39 años. No es primera vez que es foco de noticias por algo lejano a lo que realiza en la cancha del Estadio Monumental: ello lo puede enemistar de sus fanáticos.

“Hay que considerar una cosa bien importante: esta fue una situación que se supo, quizás cuantas no se saben. Ojo con eso y es una lástima, porque la gente lo quiere”, lanzó.

“Estaba leyendo un poco lo que opinaban la gente en las redes sociales y realmente le dan como caja. Yo creo que también hay muchos colocolinos, ojo, muy ofuscados“, agregó.

Arturo Vidal volvió a ser protagonista de una polémica. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal enciende las alarmas en Colo Colo

Finalmente, Yeyo Inostroza apuntó a su mayor inseguridad respecto al dos veces monarca del continente. No lo proyecta por mucho más tiempo en el profesionalismo, por lo que habrá que ver qué pasa con el King Arturo.

“¿Qué se espera después que se retire ese pobre muchacho? Ese es el tema también. Qué hace, ahora la necesidad de él es Colo Colo, pero es en este momento, en este momento”, cerró.

En resumen:

El exfutbolista Eddio Inostroza expresó su preocupación por el futuro del mediocampista Arturo Vidal .

expresó su preocupación por el futuro del mediocampista . El histórico referente de Colo Colo cuestionó el comportamiento extrafutbolístico del volante de 39 años.

cuestionó el comportamiento extrafutbolístico del volante de 39 años. El ídolo albo advirtió sobre la molestia de los fanáticos en las redes sociales.