El mediocampista de Colo Colo se refirió al robo de 50 millones que cometió un amigo y que lo obligó a declarar ante la PDI.

Arturo Vidal rompió el silencio tras el escándalo en el que se vio involucrado por el robo de $50 millones desde una casa de cambio que llevó a cabo su amigo Ignacio Rodríguez y que luego traspasó al jugador de Colo Colo.

El ‘King’ tuvo que declarar como testigo en la Policía de Investigaciones luego que su amigo confesara el millonario robo desde una sucursal de la empresa Global Money.

Este miércoles el mediocampista albo abordó la situación en declaraciones que dio a conocer Radio ADN. “Fue un malentendido, pero no pasó nada. Un amigo cometió un error y yo estoy para ayudarlo. Gracias a Dios tengo los medios para poder ayudarlo, me he ganado la vida trabajando. Mi amigo ya asumió la culpa y estamos bien”.

Arturo Vidal se vio involucrado en una fuerte polémica tras el robo de 50 millones de pesos desde una casa de cambio.

Respecto al robo de los 50 millones de pesos, el nacido en San Joaquín reconoció que “ayudé a mi amigo con 35 millones para que pagara la cuenta, y él puso lo otro que faltaba. Está todo bien”.

“Claramante se equivocó y tiene que aprender, no puede volver a hacer esto. Hasta ahora me sigue pidiendo disculpas, pero es mi hermano, así que no lo voy a dejar nunca”, agregó.

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Finalmente, el bicampeón de América descartó tener problemas económicos. “Tengo una familia, tengo hijos, tengo salud, tengo todo lo que quiero… No creo tener problemas de plata a estas alturas”, cerró.

En síntesis…