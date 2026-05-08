Juan Cristóbal Guarello sorprende a todos en Colo Colo y revela: “Están analizando la continuidad de…”

El comunicador y conductor de La Hora de King Kong entrega sorpresas tras la llegada de Jaime Pizarro al Estadio Monumental.

La semana pasada hubo importantes movimientos en Blanco y Negro, donde quedó definida la presidencia de Aníbal Mosa y su control total, además del ingreso al directorio de la concesionaria de Jaime Pizarro.

Según informó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong, es el campeón de América el que ha agarrado exceso de protagonismo en el Estadio Monumental: “Jaime Pizarro hoy es el hombre fuerte en Colo Colo. Se instaló en las oficinas del Monumental y hoy Morón es el 2”, reveló.

Según Guarello, se analiza la continuidad de Ortiz. | Foto: Photosport

En esa línea, Guarello asegura que ya se trabaja pensando en lo que viene para los albos: “Ya está negociando con Tatiele Silveira para la renovación y tuvo un par de reuniones con Morón para analizar la continuidad de Ortiz y los refuerzos del segundo semestre”.

En lo futbolístico, Colo Colo tiene que enfrentar este sábado a Deportes Concepción por la Copa de la Liga, donde un triunfo de los albos sobre los lilas podría encaminar la clasificación a las semifinales del torneo nacional.

¿Refuerzos? De momento no hay nada concreto, pero sí muchas especulaciones: Luciano Cabral, Brayan Cortés, Jean Meneses y Francisco González, entre otros, se ha rumoreado que puedan llegar al Estadio Monumental.

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En síntesis

Jaime Pizarro asumió como el nuevo hombre fuerte de Colo Colo tras ingresar al directorio.

El dirigente ya negocia la renovación de Tatiele Silveira y analiza la continuidad de Ortiz.

Colo Colo jugará contra Deportes Concepción este sábado para buscar las semifinales de la Copa.