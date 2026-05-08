Patricio Yáñez le hace monumental tapa a posible refuerzo de Colo Colo: “No creo que andaría”

El histórico ex jugador de los albos abordó un posible refuerzo para Colo Colo y se manifestó en contra de su llegada.

Colo Colo buscará este sábado ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental encaminar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, torneo en donde solo avanza el primero de cada grupo.

En los últimos días ha sonado con fuerza la posible llegada de Luciano Cabral al Cacique, jugador de Independiente de Avellaneda que tiene poca y nula consideración por parte de su técnico, Gustavo Quinteros.

Yáñez no quiere ver a Cabral en Colo Colo. | Foto: Photosport

Más allá de que sonó en los albos hace un tiempo, Patricio Yáñez abordó el tema: “Era clave para la selección. Bueno, la opinión que tiene de Mosa es ‘de los que saben’. Él escucha a Morón, a Ortiz y en base a eso me imagino que tiene buenas referencias y le dijeron ‘sería bueno tenerlo acá’”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Eso sí, Yáñez se opone a una posible llegada del chileno-argentino: “Yo personalmente no traigo jugadores de esas características y ha demostrado que en las necesidades que tiene Colo Colo, no creo que andaría como espera el hincha o el propio técnico”, agregó.

¿Se moverá Colo Colo por Luciano Cabral? Lo cierto es que el primer semestre está llegando a su fin y, con eso, se activará el Mercado de Fichajes donde los albos buscarán darle un salto de calidad al plantel de cara a la segunda mitad del año.

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En síntesis

El directivo Aníbal Mosa analiza el fichaje de Luciano Cabral tras referencias de Morón y Ortiz.

Patricio Yáñez manifestó su oposición a la posible llegada de Cabral al plantel de Colo Colo.

Colo Colo enfrentará este sábado a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la Copa.