El excompañero de Arturo Vidal apunto al entorno del 'King' tras el escandaloso robo de 50 millones de pesos: "Se va quedando solo".

El delicado momento extradeportivo que atraviesa Arturo Vidal sigue generando repercusiones en el fútbol chileno. Luego de verse involucrado en una denuncia por el robo de 50 millones de pesos desde una casa de cambios en Santiago -caso en el que debió declarar ante la PDI y devolver el dinero sustraído por su amigo Ignacio Rodríguez-, ahora fue Gonzalo Jara quien alzó la voz con una profunda reflexión sobre el presente del “King”.

El ex defensor de la selección chilena y actual comentarista de Radio ADN abordó el tema en el programa “Los Tenores”, donde evidenció su preocupación por el entorno que rodea al volante de Colo Colo.

Gonzalo Jara abordó la polémica que envuelve a Arturo Vidal.

“Entristece porque pareciera que se va quedando solo en su entorno, porque finalmente los que te dicen que ‘no’ son muy pocos y los verdaderos amigos, y yo siempre lo comento, el día que yo me retiré del fútbol, amigos del fútbol realmente son muy poquitos y si me quedan cuatro o cinco son contados con los dedos de una mano”, comentó Jara.

El bicampeón de América también profundizó en cómo funcionan muchas veces las relaciones dentro del fútbol profesional y apuntó directamente al círculo cercano de Vidal. “Conocí un poco el entorno de Arturo y sé que hay muchos que le dicen el ‘sí’, todo el tiempo que sí. Son muy pocos los que le dicen que ‘no’, que ‘esto está bien’, que ‘esto está mal’, ‘por acá no’, ‘por aquí no’”, cerró.

En síntesis…

Tristeza de Jara: Gonzalo Jara lamentó la situación de Arturo Vidal y afirmó que le entristece ver cómo el volante se va quedando solo.

Gonzalo Jara lamentó la situación de Arturo Vidal y afirmó que le entristece ver cómo el volante se va quedando solo. Crítica al entorno: Apuntó al círculo cercano del “King”, señalando que está rodeado de gente que siempre le dice que “sí”.

Apuntó al círculo cercano del “King”, señalando que está rodeado de gente que siempre le dice que “sí”. Amistades reales: El exdefensor reflexionó que en el fútbol los amigos verdaderos son muy escasos y se cuentan con los dedos de una mano.

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