El debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo fue para el olvido, donde el flamante nuevo entrenador del Cacique no le pudo impregnar un sello de juego al equipo y terminó verdaderamente humillado por Universidad de Chile en la Supercopa.

Para Patricio Yáñez, no hubo muchas diferencias entre lo que propuso Fernando Ortiz y lo que venía mostrando el equipo de la mano de Jorge Almirón: “Colo Colo duró 10 minutos, de ahí en adelante la U fue superior en todo”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Ortiz tuvo un debut para el olvido en Colo Colo. | Foto: Photosport

Tras cartón, Yáñez reflexiona sobre el nuevo entrenador de los albos diciendo que “Lo peor no es que Ortiz no haya permeado su mensaje, sino que retrocedió. Eso es lo más grave, es un tema”, dijo el campeón de Copa Libertadores de América con Colo Colo.

“Tiene una pega tremenda, titánica. Lo de ayer fue de lo más bajo que he visto en todo sentido; anímico, futbolístico, los errores ya no pueden ser más de cabro chico, pero de una inexperiencia en el fútbol profesional. Mal”, argumentó.

Lo cierto es que Fernando Ortiz tiene mucho que mejorar en el Cacique si quiere dar vuelta la situación e instalar a los albos en torneos internacionales para la próxima temporada, logro que hoy por hoy se ve muy lejos en el Estadio Monumental.

Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera

Colo Colo marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025 con 31 puntos, muy lejos de los 38 de Cobresal que es el último clasificado a la Copa Sudamericana de momento. Eso sí, los albos tienen un partido menos que los mineros.