Colo Colo sigue lamentando su empate 2-2 ante Deportes Limache. La escuadra alba dejó pasar la victoria en el último suspiro del compromiso, lo que sembró la incertidumbre sobre el futuro de Fernando Ortiz.

El entrenador del elenco de Macul no ha convencido durante su breve estadía en el club y despertó los cuestionamientos de la crítica especializada. Uno de los que apuntó contra el DT fue Juan Cristóbal Guarello.

Sin embargo, el periodista no abordó el tema desde su visión futbolística: dejó en duda la autoridad del estratega sobre el plantel albo. Así lo manifestó en los micrófonos de La Hora de King Kong.

“La verdad es que él no maneja el camarín de Colo Colo. Que le haya dado dos días libres la semana pasada es el ejemplo claro de que (Arturo) Vidal le dice ‘volvamos el miércoles’ y se vuelve el miércoles“, acusó.

En dicha línea, volvió a mencionar al experimentado mediocampista y agregó: “Además, no se atrevió a sacarlo en el partido. Él no manda en Colo Colo, lo conversa, lo negocia“.

Juan Cristóbal Guarello cuestionó lo hecho por Fernando Ortiz en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

La llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

Finalmente, el comunicador dejó una incógnita en el aire. ¿Cómo el director técnico firmó en el Estadio Monumental? Para él, no está cumpliendo con lo que requiere el cargo.

“¿Por qué lo trajeron? Nadie sabe muy bien cómo se engrupió a Colo Colo, parece que tenía un PowerPoint muy bueno, no es talla. Todos quedaron maravillados”, cerró.