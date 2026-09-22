La probable formación de Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano por la Copa Chile

Colo Colo en esta jornada tiene un importante duelo dentro dela Copa Chile en donde el conjunto ‘Albo’ se enfrenta en el duelo de ida por los octavos de final ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Para este compromiso, el estratega Fernando Ortiz ha trabajado con todo con su equipo pensando en este duelo, en el que debió hacer algunos malabares para poder conformar una formación ante la gran cantidad de seleccionados, que no pueden decir presente en esta serie.

Ante los ‘Itálicos’, en el ‘Cacique’ habrá grandes sorpresas dentro del onceno titular, en el que Eduardo Villanueva será el portero titular de Colo Colo y volverán a la formación estelar Arturo Vidal y Javier Correa.

De esta manera, la formación de Colo Colo sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiembergen la zaga; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant y Lautaro Pastránen el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

Villanueva la gran novedad de Colo Colo para hoy | Foto: Photosport

El duelo entre Audax Italiano y Colo Colo se disputará este martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional y el árbitro del partido será José Cabero.

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