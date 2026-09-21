Estudiantes busca a relegado jugador de la Selección Chilena: “Interesa en La Plata”

Matías Catalán está en carpeta del elenco argentino para las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Actualmente, milita en Talleres.

Un relegado jugador de la Selección Chilena puede cambiar de destino tras la cordillera. A pesar de ser vinculado a los grandes del balompié criollo, todo indica que continuará en Argentina: su nombre es Matías Catalán.

Si bien se rumoreó que fue pretendido por Colo Colo y Universidad Católica en el último mercado de fichajes, un elenco que disputará semifinales internacionales lo tiene en la mira.

¿De quién se trata? Según reporta DSports, dicha institución es Estudiantes de La Plata. El conjunto pincharrata tiene al zaguero de Talleres de Córdoba entre sus opciones para la siguiente fase de la Copa Libertadores.

“Interesan en la Plata. Marcos Rojo, Matías Catalán y Juan Manuel Insaurralde, son los centrales que tiene en carpeta Estudiantes para reforzarse para las semifinales de la CONMEBOL Libertadores“, indicó el medio.

Sin embargo, la fuente aseguró que la prioridad es otra y agregó: “Sobre el central de Racing (Marcos Rojo): esperarán al duelo de la Academia con Boca por la Copa Argentina para hacer un intento por él“.

Matías Catalán interesa en Estudiantes de La Plata. (Imagen: Photosport)

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Matías Catalán desaparece de la Selección Chilena

Cabe consignar que luego de su larga lesión, el polifuncional futbolista perdió protagonismo en La Roja. La última vez que fue considerado fue el 10 de septiembre de 2024, en la derrota 2-1 contra Bolivia.

A sus 33 años, no asoma como una pieza para el recambio generacional de la Selección Chilena, lo que quedó demostrado con la nómina de Nicolás Córdova para la próxima fecha FIFA.