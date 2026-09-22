Felipe Correa pone plazo para el nuevo DT de la Selección Chilena: “La decisión se va a tomar…”

El Gerente de Selecciones, Felipe Correa habló en las últimas horas sobre el próximo DT para La Roja.

La Selección Chilena ya se encuentra en Estados Unidos preparando lo que será esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos tendrá importantes compromisos ante Canadá, Estados Unidos y México, para seguir preparándose para los próximos objetivos que tiene a la vista.

Pensando en lo que es el futuro de ‘La Roja’ con su próximo DT, en las últimas horas el Gerente de Selecciones, Felipe Correa conversó con la prensa y se refirió respecto a este tema, en la que fue muy claro al señalar que el nuevo entrenador para Chile se verá cuando asuma el nuevo directorio en la ANFP.

“Estamos tranquilos con lo que hemos realizado. Hemos dicho también que la decisión del entrenador se va a tomar una vez asuma el nuevo directorio, con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar en ese minuto. No le hemos hecho una oferta concreta a ningún entrenador”, partió señalando Correa.

Agregando, el gerente siente que es muy necesario que los nuevos nombres que encabezarán a la ANFP a partir de noviembre, tienen que tener una opinión e inclinarse para escoger al nuevo DT de Chile.

Correa habla del próximo DT de Chile | Foto: Photosport

“Primero tiene que existir este proceso de cambio institucional. Nosotros tenemos que presentarle lo que hemos hecho y ellos tendrán que evaluar ese trabajo. Obviamente todo tiene un condicionante, que es cuándo empiezan las clasificatorias. Lo que sí sabemos es que no van a partir en marzo”, declara.

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Correa confía en el trabajo de Córdova

Cambiando de tema, el directivo puso el foco en lo que será esta gira para la Selección Chilena, en la que espera que tanto el cuerpo técnico de Nicolás Córdova y los jugadores saquen el mayor provecho de esta extensa Fecha FIFA para seguir afinando detalles para el futuro.

“Estas son instancias competitivas que hay que aprovechar. Necesitamos que nuestros jugadores tengan más partidos por la selección; que seamos capaces de competir con selecciones que están por encima de nosotros en el ranking. Que jugadores tengan minutos en partidos de estas características es muy relevante”, remarcó.

Finalmente, Correa solo tuvo elogios para lo que ha sido el trabajo de Nicolás Córdova dentro de la Selección Chilena, en la que pone las manos al fuego por lo que ha hecho el seleccionador al mando de la Adulta y espera que su estilo de trabajo se pueda sostener con un próximo DT.

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“La semana pasada estuvimos en una reunión con muchos periodistas mostrándoles que para nosotros esto no ha sido un tiempo perdido, por el contrario, hemos trabajado de forma muy profesional con Nicolás y con este grupo de jugadores, dándoles herramientas que creemos son muy importantes para los desafíos que vienen”.

“Más que descartar o confirmar, es que creemos que el trabajo que está haciendo Nicolás en selecciones juveniles se tiene que sostener y tener algún grado de involucramiento con la selección mayor, porque ese traspaso y ese flujo de información nos parece súper relevante”, cerró.