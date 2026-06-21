Las primeras palabras de Felipe Raipán como jugador de Colo Colo que emociona a los hinchas: “Me sentí…”

El joven delantero de Colo Colo debutó con 16 años y dejó una buena impresión tras el triunfo ante Deportes Recoleta.

Colo Colo no tuvo mayores problemas para vencer a Deportes Recoleta por la Copa Chile, compromiso que los albos sortearon 3-0 a favor con goles de Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Maximiliano Romero.

Una de las grandes novedades en la previa del compromiso era la citación de Felipe Raipán, joven delantero de las divisiones inferiores de Colo Colo, quien apenas tiene 16 años y ya llama la atención de Fernando Ortiz.

Con el compromiso absolutamente resuelto, Raipán hizo su debut absoluto con la camiseta de Colo Colo y entró en los minutos finales, donde incluso tuvo un desborde que Leandro Hernández no pudo capitalizar en gol.

Raipán debutó en los albos. | Foto: Photosport

Una vez terminado el compromiso, Raipán habló con TNT Sports y emitió sus primeras palabras como jugador profesional de los albos: “Muy alegre, con muchas emociones. Me sentí muy tranquilo porque tuve el apoyo siempre de mis compañeros”, dijo.

Consultado sobre si alguna vez se imaginó que iba a compartir cancha con Arturo Vidal, un emocionado -y todavía bastante tímido a sus cortos 16 años- Raipán dijo que “Nunca. Es un sueño para mí”.

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¿Tendrá más minutos Felipe Raipán en los albos? Lo cierto es que Colo Colo volverá el próximo jueves a la Copa Chile cuando enfrente a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental y la patrulla juvenil alba se ilusiona con poder ver minutos.

En síntesis

Colo Colo venció 3-0 a Deportes Recoleta por la Copa Chile.

Felipe Raipán, delantero de 16 años, realizó su debut profesional en Colo Colo.

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