¿Diego Valdés a Colo Colo? La respuesta de Aníbal Mosa al se consultado por el Mercado de Fichajes

El presidente de Blanco y Negro fue consultado por Diego Valdés y su respuesta dejó helado a los hinchas de Colo Colo.

Colo Colo arrancó la Copa Chile con el pie derecho tras derrotar a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, compromiso válido por la Fecha 3 y que ya dejó al Cacique como exclusivo puntero a la espera de lo que haga O’Higgins ante Unión Española.

En la previa del encuentro, Aníbal Mosa enfrentó los micrófonos de la prensa y respondió a la pregunta sobre una hipotética llegada de Diego Valdés: “Todos los nombres que han circulado son buenos nombres. Tienes que tener cierto pergamino para ser candidato en Colo Colo”, dijo.

Diego Valdés está en la órbita de Colo Colo. | Foto: Photosport

“En ese aspecto, todos los nombres que están dando vuelta son nombres que realmente tienen su recorrido, pero lo vamos a tomar con calma. No queremos apresurarnos en una toma de decisión en que la llegada de alguien podría tapar a otro”, complementó.

Tras volver a ser consultado por ese nombre en específico, Mosa evitó referirse a nombres particulares y remató: “Vamos a apuntar donde podamos hacer una intervención quirúrgica y no a la loca, que pueda ser un aporte para el equipo”, cerró.

Lo cierto es que Diego Valdés es de todo el gusto de Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo quien ya mostró su entusiasmo por poder contar con un ex seleccionado nacional y al cual conoce de bastante cerca.

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En síntesis

Colo Colo derrotó a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por Copa Chile.

Aníbal Mosa descartó apresurarse en el fichaje de refuerzos para el club albo.

Diego Valdés es del gusto del director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz.