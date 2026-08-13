Lucas Barrios aplaude a esta figura de Colo Colo: “Ha demostrado que tiene mucho nivel”

El recordado goleador le dedicó emotivas palabras a Javier Correa. Le tiene fe y aseguró que tiene todo para brillar en el club.

Si hay una voz autorizada para hablar de delanteros de Colo Colo es Lucas Barrios. El ariete argentino-paraguayo marcó huella en la escuadra alba por su notable capacidad en ofensiva.

La Pantera conoce el puesto a la perfección y por ello le dedicó palabras a uno de los futbolistas que lidera al plantel popular en esta temporada. ¿De quién se trata? Alabó a Javier Correa.

En conversación con AS Chile, el retirado crack elogió al oriundo de Córdoba, que se alista para volver a la acción tras una larga suspensión. Para el mundialista, tiene las condiciones necesarias para brillar en Macul.

“Me parece muy bien que se haya quedado. En los últimos partidos ha demostrado que tiene mucho nivel y que es un jugador calcado para Colo Colo“, comenzó indicando.

Luego, agregó: “Tiene mucha técnica y ha convertido goles muy importantes (…) El jugador vive de momentos. Ojalá que Colo Colo le pueda sacar el máximo jugo posible, porque si él anda bien, el equipo funciona”.

Lucas Barrios destacó a Javier Correa en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Lucas Barrios no olvida a Colo Colo

Finalmente, el legendario atacante exhibió su optimismo frente al liderato del conjunto albo. Tiene fe en que el club que le robó el corazón tendrá un festejo al término de esta campaña.

“Me alegra que les esté yendo bien. Se merecen este momento. Han luchado bastante por conseguirlo y me alegra lo que vive (Fernando) Ortiz, porque lo conozco y sé lo que se ha preparado para el desafío”, cerró.