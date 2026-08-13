El Cacique tendrá que desembolsar cerca de 400 millones de pesos en un plazo de 45 días.

En Colo Colo recibieron una pésima noticia este jueves en medio de las gestiones por contratar a un último jugador a horas del cierre del libro de pases. Esto porque la FIFA falló en contra del Cacique y tendrá que pagar una millonaria indemnización.

Se trata de una demanda que realizó el futbolista paraguayo Darío Lezcano, por montos pendientes que le habría quedado debiendo el cuadro popular por el arriendo de su pase.

Cabe recordar que el delantero guaraní llegó a Colo Colo en febrero de 2023 a pedido del entrenador Gustavo Quinteros, pero la relación se quebró rápidamente, debido a las constantes lesiones del atacante.

En aquella temporada solo disputó 13 partidos y anotó cuatro goles, para luego salir a préstamo en su segundo año de contrato, donde volvió a Paraguay para jugar en Tacuary. El jugador de 36 años actualmente se encuentra sin club tras su etapa en Atlético Tembetary en 2025.

La FIFA acogió la demanda de Darío Lezcano contra Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El millonario monto que debe pagar Colo Colo

Lezcano hizo la denuncia en diciembre de 2025 por 870 mil dólares, pero la FIFA determinó que Colo Colo deberá pagar menos de la mitad de esta cifra, quedando en 400 mil de la divisa estadounidense, que equivale a casi 367 millones de pesos.

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Según la información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, en Blanco y Negro tienen un plazo máximo de 45 días para cancelar este monto al exseleccionado paraguyo.

En síntesis