En Colo Colo están al tanto de la situación del delantero chileno, que no está en los planes de Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba.

Este jueves cierra el libro de pases de la ventana de invierno en la Liga de Primera 2026 y en Colo Colo todavía no se dan por vencidos para incorporar un tercer fichaje.

Hasta el momento el Cacique sumó al arquero Vozinha y al defensa Iván Román como refuerzos para el segundo semestre, por lo que les queda una vacante, que tendría que ser un jugador chileno por la limitante de los cupos de extranjeros.

El gran anhelo del entrenador Fernando Ortiz era el volante Diego Valdés que pertenece a Vélez Sarsfield, pero esta opción se ha ido diluyendo en los últimos días.

Pero ahora al cuadro popular le aparece una nueva oportunidad de mercado en el camino, a horas que cierre el libro de pases, por lo que se apuraron en consultar por las condiciones.

Se trata del delantero nacional Bruno Barticciotto que milita en Talleres de Córdoba, donde no está siendo considerado por el director técnico Jorge Sampaoli y le buscan una salida a préstamo.

El formado en Universidad Católica es un viejo anhelo de Colo Colo, incluso su nombre es recurrente en la carpeta de la gerencia deportiva, considerando también que se ha declarado hincha albo y es hijo del ídolo colocolino Marcelo Barticciotto.

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En Colo Colo se entusiasman con Bruno Barticciotto. (Foto: Instagram)

Fernando Ortiz se refirió a Bruno Barticciotto

Esta jornada el propio Tano Ortiz se refirió a esta posibilidad en conferencia de prensa: “En el caso de Bruno, si es que está en estos momentos latente a que llegara a venir, lo dijo también nuestro presidente, hasta que el libro de pases esté abierta las oportunidades que se puedan presentar las analizaremos”.

En Macul estarían evaluando los montos para repatriarlo y están contra el tiempo, pues el libro de pases cierra esta noche a las 23:59 horas, previo al inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis