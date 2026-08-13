El entrenador de Colo Colo se refirió a esta oportunidad de mercado que se le está presentando al Cacique en el cierre del libro de pases.

Este jueves cierra el libro de pases de la Liga de Primera 2026 y en Colo Colo les apareció una nueva oportunidad de mercado, luego de haber fichado a Vozinha e Iván Román.

Se trata del delantero nacional Bruno Barticciotto, quien no será considerado por Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba y le buscan una salida a préstamo, para que pueda tener continuidad.

En el Cacique consultaron por las condiciones aunque están contra el tiempo, pues hasta las 23:59 horas de esta noche tienen plazo para inscribir al que sería su último refuerzo.

Bruno Barticciotto no será considerado en Talleres de Córdoba. (Foto: Instagram)

El DT de Colo Coo habló de Bruno Barticciotto

Sobre esta posibilidad habló el entrenador Fernando Ortiz, quien asistió a conferencia de prensa y contestó a las consultas por Barticciotto, a quien dirigió en el Santos Laguna de México en la primera mitad del 2025.

“En el caso de Bruno, si es que está en estos momentos latente a que llegara a venir, lo dijo también nuestro presidente, hasta que el libro de pases esté abierta las oportunidades que se puedan presentar las analizaremos”, indicó el técnico argentino.

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“Sabemos que cierra pronto, veremos. No lo he visto al presidente aún y podemos tener una charla previo a eso”, agregó.

En la instancia, el DT recordó su relación con el formado en Universidad Católica y un regalo que le hizo cuando terminó de dirigir al Santos. Incluso, hasta se acordó de su padre, el ídolo albo Marcelo Barticciotto.

“Sí, lo conozco a Brunito, claro que sí. Es más, le regalé un asador cuando me fui de Torreón, que nunca me invitó a comer un asado. Él lo sabe y el padre también”, completó el Tano Ortiz.

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En síntesis