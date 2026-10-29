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¡NUEVA POLÉMICA!

Lucas Cepeda arremete contra Colo Colo en la justicia: “Para evaluar una eventual demanda”

El actual jugador del Elche CF le solicitó a Blanco y Negro transparentar documentos legales de su paso por Macul.

Lucas Cepeda impacta en Colo Colo.
© PhotosportLucas Cepeda impacta en Colo Colo.

Colo Colo tiene una nueva polémica. El conjunto albo no la pasa para nada bien y esta vez sumó otro controversial episodio sobre el cierre de la temporada: Lucas Cepeda se lanzó contra Blanco y Negro.

¿Qué pasó? Luego de su salida de la institución, el seleccionado chileno arribó al Elche CF de España y desde dichas tierras actuó contra la concesionaria que administra al cuadro de Macul.

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Según informó el periodista Christopher Brandt a través de sus redes sociales, el atacante arremetió contra ByN en la justicia. El futbolista instó a la empresa a entregar documentación contractual.

Lucas Cepeda presentó una medida prejudicial en contra de ByN“, comenzó señalando el periodista de ESPN Chile a través de X.

El jugador solicitó a la concesionaria exhibir una serie de documentos contractuales para evaluar una eventual demanda laboral por incumplimientos económicos“, agregó el comunicador.

Lucas Cepeda analiza denunciar a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Lucas Cepeda analiza denunciar a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Lucas Cepeda arremete contra Colo Colo

¿Qué documentos solicitó? Según detalló el reportero: su contrato durante su paso por el club, las liquidaciones de dicho período, el contrato de transferencia al Elche CF (más su certificado internacional) y su finiquito de trabajo.

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El objetivo de esta medida prejudicial es preparar de manera adecuada la demanda de nulidad de finiquito y cobro de prestaciones laborales“, resalta el reclamo.

Así como cualquier otra acción adicional que, conforme al mérito de los antecedentes recabados, esta parte estime procedente ejercer en contra de Blanco y Negro S.A“, cierra.

Martín Aliaga
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