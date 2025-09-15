Colo Colo atraviesa un momento de gran presión mediática tras la reciente derrota por 0-3 en el Superclásico ante Universidad de Chile y las críticas por el desempeño de sus jugadores en la Supercopa 2025.

Pese a llevar apenas dos semanas en Chile, ya surgieron las primeras críticas hacia el técnico Fernando Ortíz, mientras hinchas y periodistas cuestionan algunas decisiones en un partido tan clave para el Cacique.

Una de las decisiones que más llamó la atención del “Tano” en el segundo tiempo fue mandar al terreno de juego a Arturo Vidal, quien ha sido duramente cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos compromisos.

Maks Cárdenas saca la voz: habla de Arturo Vidal y Fernando Ortíz

Fue a raíz de esta situación que el periodista Maks Cárdenas comenzó a comentar en su cuenta de Instagram sobre lo que ocurría en la Supercopa, haciendo énfasis en el nivel del “King”.

“Vidal hoy fue el mejor de un horrible Colo Colo”, escribió, generando eco inmediato entre los seguidores albos.

La historia de Maks Cárdenas sobre Arturo Vidal | FOTO: Instagram

Pero Cárdenas no se detuvo allí y lanzó duras críticas contra Ortíz: “Ordinaria la entrada a la cancha. El DT más preocupado de su facha que de armar un buen equipo”.

Las palabras del periodista reflejan la tensión que vive Colo Colo tras la goleada, sumando presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores mientras el equipo busca recomponerse en los próximos desafíos.