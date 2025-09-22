Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025. El futbolista francés de 28 años superó a Lamine Yamal en el premio que entrega la revista France Football en conjunto con la UEFA. El Mosquito tiene un gran admirador en Colo Colo: Manley Clerveaux.

El joven extremo haitiano de 19 años está en su momento hizo público su fanatismo por el jugador del Paris Saint Germain. Por aquello, estuvo muy atento a la ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet en la capital francesa.

Manley subió un video a sus historias de Instagram, donde dejó ver toda su pasión. “Vamos”, se le escuchó decir de manera eufórica cuando conoció que su ídolo era reconocido como el mejor jugador de la historia.

En el pasado, el futbolista de la Proyección del Cacique dejó claro su fanatismo. “Mis jugadores favoritos son Neymar y Dembélé, pero más Dembélé. No sé si juego aún como él, pero tengo que mejorar”, dijo hace unos meses a TNT Sports.

El video que subió Manley Clerveaux al ver que Ousmane Dembéle ganó el Balón de Oro.

Manley Clerveaux inició su camino en el primer equipo de Colo Colo

Clerveaux está haciendo su camino en el Cacique. Sumó sus primeros minutos con Jorge Almirón en el primer equipo, en el triunfo por 1-0 ante Unión San Felipe en La Calera por la Copa Chile. En ese compromiso actuó 12’.

Ahora está considerado por Fernando Ortíz en este nuevo ciclo en el Cacique. De hecho, el entrenador lo tuvo como uno de los relevos en la Supercopa.