Marcelo Barticciotto llena de elogios a este jugador en Colo Colo: “Va agarrando confianza”

Colo Colo se impuso este fin de semana ante Coquimbo Unido en lo que era el duelo pendiente en la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron por 3-1 y hoy en día son el único líder del torneo nacional.

Después de lo que fue este partido, el ex futbolista Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y desmenuzar lo que fue este triunfo de Colo Colo, en el que a pesar de sumar los tres puntos, sigue viendo ripios en el nivel del equipo.

“Al equipo le faltan variantes de mitad de cancha para adelante, porque tiene que jugar por dentro y por afuera, no solo siempre son centros, sino que tratar de que el lateral pase por dentro y poder recibir por afuera, tirar alguna pared, uno no ve esas variantes”, parte señalando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ sabe que si bien en Colo Colo no hay mucha conformidad por el estilo de juego que demuestra, si ha podido ser muy efectivo, en donde las individualidades están marcando diferencias en los encuentros.

Barticciotto destaca a Colo Colo | Foto: Photosport

“Cuando no se te da en lo colectivo, yo digo que estos equipos que tienen jugadores de jerarquía, de repente las individualidades te terminan salvando y eso me parece que pasó, porque antes no te salvaban las individualidades”, remarca.

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Barticciotto elogia a Maureira

Finalizando, Barticciotto tuvo palabras para hablar de la actuación de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo, en la que indica que el joven guardameta se ha visto con mucha confianza y que ha tenido intervenciones interesantes que han salvado al equipo.

“Ha respondido bien, sacó una pelota que era gol, no llegaba y producto a que pegó el manotazo, termina pegando en el palo la pelota. Descolgó un par de centros, él tiene que estar atento, le sacó un remate a Pratto, es un chico con personalidad, achicó en el primer tiempo. Que bueno porque va agarrando confianza”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido y se posicionó como líder único del torneo.

venció a Coquimbo Unido y se posicionó como líder único del torneo. El ídolo Marcelo Barticciotto criticó la falta de variantes ofensivas colectivas en el equipo albo.

criticó la falta de variantes ofensivas colectivas en el equipo albo. El portero Gabriel Maureira destacó con intervenciones clave, incluyendo un remate atajado a Lucas Pratto.