Colo Colo logró una importante victoria este pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz vencieron por 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y alcanzaron la cima del torneo nacional.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en su programa ‘Balong’ para analizar el rendimiento del ‘Cacique’ y particularmente del volante Claudio Aquino, a quien lo vio como un hombre clave en el triunfo con su ingreso.

“A mí me llama mucho la atención que un jugador como Aquino, que además tiene un mérito, porque entró mal, las tres primeras pelotas creo que las perdió”, partió comentando de Tezanos.

En esa línea, el comunicador resaltó la entereza que tuvo el jugador tras su ingreso, en la que a pesar de un flojo comienzo, pudo reponerse con rapidez y ser clave para su equipo.

De Tezanos pide a Aquino como titular | Foto: Photosport

“Después termina haciendo un par de jugadas interesantes, no solo en el pase gol, sino que también participa en el 2-1”, declaró.

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Concluyendo, de Tezanos le pide a Fernando Ortiz que se la juegue y pueda consolidar a Claudio Aquino en el puesto de creador en Colo Colo, en la que siente que calza perfecto para ser el enganche y que adelante, el ‘Cacique’ juegue con tres atacantes.

“Tiene calidad, tiene a Correa, tiene a Aquino, tiene a Romero, pero la idea es muy mezquina, muy poco atractiva y conservadora. Colo Colo tiene que jugar con un 4-3-3 y hay que darle la confianza a Aquino, que se crea el cuento de que es el 10 de Colo Colo, que no juegue diez minutos, él entra y hace la diferencia”, cerró.

En Síntesis

El periodista Manuel de Tezanos analizó el triunfo de Colo Colo por 3-1 ante Coquimbo Unido.

analizó el triunfo de por ante Coquimbo Unido. Claudio Aquino fue clave al asistir en un gol y participar en la jugada del 2-1 .

fue clave al asistir en un gol y participar en la jugada del . De Tezanos solicitó a Fernando Ortiz implementar un esquema 4-3-3 con Aquino como titular.