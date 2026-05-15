La potente petición de Nacho Abarca a Blanco y Negro y los hinchas de Colo Colo por Gabriel Maureira: “Si hoy día es…”

El conductor de Futuro Fútbol Club salió en defensa del joven arquero de Colo Colo en medio de la irregular campaña que atraviesa el Cacique.

Colo Colo sigue viviendo una temporada 2026 marcada por la irregularidad y la presión constante sobre varios jugadores del plantel, tal es el caso de Gabriel Maureira, portero que tomó la titularidad tras la baja por lesión de Fernando de Paul.

La discusión sobre si el Cacique debe seguir apostando por él o buscar una alternativa con mayor experiencia en el mercado de fichajes invernal para afrontar la segunda parte del semestre crece.

Para muchos, el portero necesita continuidad y respaldo para desarrollarse, entendiendo que la posición de arquero suele ser una de las más complejas y expuestas dentro del fútbol.

El meta de 19 años lleva 5 partidos disputados en el Popular: le han hecho 4 goles | FOTO: Photosport

Nacho Abarca sale en defensa de Maureira en Colo Colo

Uno de los que abordó el presente del arquero albo fue Nacho Abarca, quien en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro pidió coherencia tanto desde Blanco y Negro como desde los hinchas colocolinos respecto al apoyo que debe recibir el futbolista.

“Que sean consecuentes tanto en el directorio de Blanco y Negro como los hinchas de Colo Colo, que si hoy día es Maureira el arquero, es Maureira con errores y sin errores”, comentó.

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“Hay que hacer la ‘pérdida’ en un puesto tan específico donde los grandes arqueros del mundo se hacen mandándose cagadas”, remató.

En resumen…