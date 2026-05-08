A sus 19 años, el joven meta se puso la camiseta de titular ante la lesión del "Tuto". Muchos ya lo llenan de elogios y aseguran que tiene pasta para atajar en Macul. Sin embargo, otros prefieren ser más cautos.

Gabriel Maureira comienza a ganar protagonismo en Colo Colo. El joven arquero de apenas 19 años irrumpió en la titularidad del “Cacique” tras la grave lesión de Fernando De Paul, quien estaría cerca de seis meses fuera de las canchas.

La decisión de Fernando Ortiz sorprendió a varios, considerando que el técnico optó por Maureira incluso por sobre Eduardo Villanueva, quien aparecía como el segundo arquero natural del plantel albo.

Sus primeras actuaciones dejaron buenas sensaciones entre los hinchas y también en parte del medio futbolístico, aunque hay quienes llaman a la calma frente a la irrupción del joven guardameta.

La irrupción de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo ha sorprendido a muchos en el fútbol chileno (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

Uno de ellos fue Óscar Wirth, histórico portero mundialista con La Roja en España 1982, quien analizó para BOLAVIP el presente del canterano albo y pidió no apresurarse con los elogios.

Óscar Wirth llama a la calma con Gabriel Maureira en Colo Colo

El exarquero destacó que el hecho de jugar en el primer equipo ya representa una importante señal de confianza por parte del cuerpo técnico. “Obviamente que cuando tú juegas y tienes la posibilidad de estar ahí, es porque el técnico confía en lo que tú puedes hacer. Si las cosas salen bien, indudablemente que eso va bien encaminado”, comentó Wirth.

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Sin embargo, también fue enfático en recalcar que el fútbol vive del presente y que cada partido vuelve a poner todo en evaluación.

“No es para pensar que esto va a ser así hasta que se retire, porque el fútbol tiene una particularidad: tiene un presente constante. No sirve de nada el partido pasado, sino el partido que viene. Ese es el más importante y ahí es donde tengo que demostrar nuevamente”, explicó.

“Es muy poco lo que ha participado él. Se puede catalogar lo que hizo y se puede decir que lo hizo bien, pero de ahí a lo otro yo creo que es demasiado”, cerró el histórico exgolero nacional.

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Por ahora, Gabriel Maureira seguirá teniendo una enorme oportunidad para consolidarse bajo los tres palos del “Popular”, en un escenario inesperado pero que podría marcar un gran inicio de su carrera en el profesionalismo.

DATOS CLAVE

Gabriel Maureira, arquero de 19 años, asumió la titularidad en Colo Colo por emergencia.

El portero reemplaza a Fernando De Paul, quien sufrió una lesión de seis meses de recuperación.

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