Dos figuras de Colo Colo recibieron una tarjeta amarilla cada uno por incumpliemiento del reglamento y podría caer una tercera.

En Colo Colo todo era optimisma tras el triunfo por 3-1 sobre Coquimbo Unido del pasado domingo, que los dejó como líderes exclusivos de la Liga de Primera 2026.

Pero el martes recibieron una pésima noticia por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se amonestó a dos figuras del Cacique por incumpliento de las bases en el partido anterior contra Universidad de Concepción.

Según información entregada por el periodista Cristopher Brandt de ESPN, se trata del arquero Gabriel Maureira y el delantero Maximiliano Romero. El primero, por haber usado una primera capa de otro color que el de su uniforme.

Gabriel Maureira fue amonestado por usar una primera capa de otro color. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

Mientras que en el caso del atacante argentino, se le amonestó por exhibir un mensaje religoso tras convertir el primer gol en el triunfo por 2-1 en Collao. “Los tiempos de Dios son perfectos”, aparecía en una polera que exhibió por debajo de la camiseta.

Ambas faltas fueron consignadas en el informe del árbitro José Cabero.

El mensaje que exhibió Maxi Romero ante la U. de Concepción. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

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Maxi Romero arriesga una segunda tarjeta amarilla

El problema ahora es que Romero arriesga recibir otra tarjeta amarilla, pues volvió a ser citado por el Tribunal para la próxima semana, luego de hacer lo mismo ante los Piratas en el Estadio Monumental. En esta ocasión mostró la polera con sus manos, que traía estampado el mensaje: “100% Jesús”.

El mensaje que exhibió Maxi Romero contra Coquimbo Unido en el Monumental. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis

Gabriel Maureira y Maximiliano Romero recibieron tarjetas amarillas administrativas por el Tribunal de Disciplina.

y recibieron tarjetas amarillas administrativas por el Tribunal de Disciplina. El árbitro José Cabero denunció el uso de indumentaria no reglamentaria y mensajes religiosos.

denunció el uso de indumentaria no reglamentaria y mensajes religiosos. Maximiliano Romero arriesga una segunda amonestación tras ser citado nuevamente por la ANFP.