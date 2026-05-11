Marcelo Ramírez y el jugador de Colo Colo que lo hizo cambiar de opinión: “Ha sido notable su cambio”

El histórico ex portero de los albos hace mención especial en un jugador que está pasando por un momento dulce en Colo Colo.

Colo Colo sacó la tarea adelante el sábado pasado ante Deportes Concepción y se benefició el día de ayer con el empate entre Coquimbo Unido y Huachipato. Ahora, los albos tienen la mesa servida para clasificar a semifinales en la Copa de la Liga.

Uno de los buenos valores que tuvo el Cacique ante el León de Collao fue Javier Correa, quien pese a no anotar en este compromiso se mostró activo, movedizo y tuvo participación en los tres goles albos frente a los sureños.

Correa vive buen momento en Colo Colo. | Foto: Photosport

La labor del trasandino fue largamente destacada por Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “Ha sido notable el cambio de Correa. No hay que olvidar que hace un mes estaba fastidioso, sus declaraciones eran pesadas”.

“Ahora está desde otro lugar. Me encanta esta versión de Correa, porque le hace bien a él y ojalá no le den bola a la crítica. Que disfrute el juego, porque cuando lo disfruta, se le nota inmediatamente en su rostro, en cómo declara. Se nota que está disfrutando”, complementó sobre el argentino.

Lo cierto es que Javier Correa pasa por un buen momento en Colo Colo y buscará seguir en esa línea este miércoles, día en donde los albos pueden sellar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido en el puerto pirata.

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En síntesis

Colo Colo venció a Deportes Concepción y quedó cerca de clasificar a las semifinales.

Javier Correa participó en los tres goles albos y fue destacado por Marcelo Ramírez.

Coquimbo Unido enfrentará al Cacique este miércoles para definir el pase a la siguiente fase.