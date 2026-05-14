Marcelo Ramírez repasa a Fernando Ortiz por esta decisión en Colo Colo: “No estoy de acuerdo”

Colo Colo tenía la mesa servida para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga el día de ayer, pero nuevamente Fernando Ortiz y sus dirigidos no dieron el ancho cuando realmente importaba en un partido.
Con la derrota por la cuenta mínima ante los piratas, los albos están obligados a vencer a Huachipato en la última fecha y rezar para que Deportes Concepción le robe, al menos, un empate al cuadro coquimbano si quieren clasificar a la siguiente etapa.
Ortiz se llena de críticas en Colo Colo. | Foto: Photosport
El día de ayer, Colo Colo no se vio bien en el frente de ataque y ni Francisco Marchant, Leandro Hernández o Yastin Cuevas fueron un peligro real para Diego ‘Mono’ Sánchez, quien básicamente ni sudó en el arco pirata.
Uno que criticó a Fernando Ortiz por la delantera juvenil fue Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, quien en TST de TNT Sports dijo que “No estoy de acuerdo en que haya puesto a Cuevas solo de 9, a mí me gusta el doble 9 y él ahí corre riesgo desde el planteamiento del partido, porque sabe que es un jugador joven y que cuando mejor se ha visto es con otro delantero”.
Si bien en el segundo tiempo entró Javier Correa y le dio otro peso específico al ataque albo, no fue suficiente y Colo Colo quedó colgando de un hilo en la Copa de la Liga donde ahora necesita un milagro para clasificar.
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En síntesis
- Colo Colo debe vencer a Huachipato y esperar un empate de Coquimbo para clasificar.
- El exarquero Marcelo Ramírez criticó el planteamiento táctico de Fernando Ortiz con Yastin Cuevas.
- El ingreso de Javier Correa en el segundo tiempo no evitó la derrota ante Coquimbo.