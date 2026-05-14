Marcelo Ramírez repasa a Fernando Ortiz por esta decisión en Colo Colo: “No estoy de acuerdo”

El 'Rambo' criticó con firmeza una decisión de Fernando Ortiz en la caída de Colo Colo ante Coquimbo Unido por Copa de la Liga.

Colo Colo tenía la mesa servida para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga el día de ayer, pero nuevamente Fernando Ortiz y sus dirigidos no dieron el ancho cuando realmente importaba en un partido.

Con la derrota por la cuenta mínima ante los piratas, los albos están obligados a vencer a Huachipato en la última fecha y rezar para que Deportes Concepción le robe, al menos, un empate al cuadro coquimbano si quieren clasificar a la siguiente etapa.

Ortiz se llena de críticas en Colo Colo. | Foto: Photosport

El día de ayer, Colo Colo no se vio bien en el frente de ataque y ni Francisco Marchant, Leandro Hernández o Yastin Cuevas fueron un peligro real para Diego ‘Mono’ Sánchez, quien básicamente ni sudó en el arco pirata.

Uno que criticó a Fernando Ortiz por la delantera juvenil fue Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, quien en TST de TNT Sports dijo que “No estoy de acuerdo en que haya puesto a Cuevas solo de 9, a mí me gusta el doble 9 y él ahí corre riesgo desde el planteamiento del partido, porque sabe que es un jugador joven y que cuando mejor se ha visto es con otro delantero”.

Si bien en el segundo tiempo entró Javier Correa y le dio otro peso específico al ataque albo, no fue suficiente y Colo Colo quedó colgando de un hilo en la Copa de la Liga donde ahora necesita un milagro para clasificar.

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En síntesis

Colo Colo debe vencer a Huachipato y esperar un empate de Coquimbo para clasificar.

El exarquero Marcelo Ramírez criticó el planteamiento táctico de Fernando Ortiz con Yastin Cuevas.

El ingreso de Javier Correa en el segundo tiempo no evitó la derrota ante Coquimbo.