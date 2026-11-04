Este miércoles en Colo Colo se encendieron todas las alarmas por un imprevisto que ocurrió con el volante Claudio Aquino, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica donde fue operado.
El argentino de 35 años que ha tenido una temporada para el olvido, perdiéndose 22 partidos hasta el momento, por diferentes problemas físicos, esta vez sufrió de una apendicitis.
Así lo confirmó el propio club a través de un parte médico, donde detallaron en qué consistió la intervención quirúrgica.
“Durante el día de hoy fue pesquisado un cuadro de apendicitis aguda de nuestro jugador Claudio Aquino por lo que fue derivado al servicio de urgencia donde se certifica el diagnóstico y se realiza de manera exitosa una cirugía de apendicectomía laparoscópica. El jugador se encuentra en recuperación”, informaron desde el Estadio Monumental.
Comunicado de Colo Colo por la situación de Claudio Aquino.
Considerando aquello, el ex Vélez Sarsfield se perderá el próximo partido de los albos, que será el domingo de visita ante Ñublense en Chillán, donde se podrían proclamar campeones de la Liga de Primera 2026.
Cabe recordar que en el último compromiso frente a Deportes Puerto Montt por Copa Chile, tampoco pudo estar, en esa ocasión por un cuadro febril por un virus.
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En síntesis
- Claudio Aquino fue operado de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda.
- 22 partidos se ha perdido el jugador argentino en esta temporada por problemas físicos.
- Domingo ante Ñublense es el próximo partido clave que se perderá por su recuperación.