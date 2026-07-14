Mercado de Fichajes: Filtran la respuesta de Vélez Sarsfield a Colo Colo tras ofertar por Diego Valdés

El jugador de Vélez Sarsfield interesa mucho en Colo Colo y ahora se filtró la respuesta del club argentino al Cacique.

Colo Colo se encuentra trabajando en Colombia a la espera de tener un amistoso internacional ante Millonarios parar luego regresar a Chile y encarar la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 donde es exclusivo puntero.

De reojo, Fernando Ortiz y el Cacique miran el Mercado de Fichajes donde sí o sí quieren incorporar jugadores al plantel para darle un salto calidad. Uno de los que interesa en Macul es nada más ni nada menos que Diego Valdés.

Colo Colo tendrá que subir la puntería por Diego Valdés. | Foto: Getty Images

El ex jugador de la Selección Chilena y actualmente en Vélez Sarsfield podría salir del cuadro argentino e incluso Colo Colo ya hizo una oferta por el mediocampista, pero la respuesta del club argentino no fue la que esperaban.

El periodista argentino, Germán García Grova, informó en su cuenta personal de X que “Colo Colo realizó una oferta por Diego Valdés” y acto seguido informa la respuesta de los trasandinos: “La misma fue considerada baja por Vélez”.

Así las cosas, si Aníbal Mosa y compañía quieren quedarse con Diego Valdés para el segundo semestre tendrán que subir la puntería, ya que Vélez Sarsfield no va a soltar a uno de los jugadores más caros de su plantilla por una oferta de ribetes menores.

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En síntesis

Colo Colo realiza trabajos de pretemporada en Colombia previo a un amistoso ante Millonarios.

El puntero chileno busca fichar a Diego Valdés, mediocampista actual de Vélez Sarsfield.

Vélez Sarsfield rechazó la primera oferta de Colo Colo por considerarla muy baja.