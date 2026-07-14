El Mundial 2026 sumó un nuevo hilarante momento, esta vez, protagonizado por el juez salvadoreño Iván Barton.

El partido entre Francia y España por la semifinal del Mundial 2026 dejó un momento que rápidamente se volvió viral, pero no precisamente por una jugada de gol. El inesperado protagonista fue el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien vivió una situación tan insólita como divertida en pleno desarrollo del encuentro.

Corría el minuto 9 de partido, con el marcador aún 0-0, cuando Barton se preparaba para marcar la clásica línea de la barrera en un tiro libre. Fue ahí cuando se dio cuenta de un detalle no menor: ¡no tenía su spray!.

La escena generó confusión momentánea entre los jugadores, que no entendían qué estaba ocurriendo.

Glenn Nyberg, cuarto árbitro, salvó al juez principal Iván Barton que no llevó su botella de spray.. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Lejos de dramatizar, el árbitro tuvo que detener brevemente la acción mientras desde fuera de la cancha le hacían llegar el implemento olvidado. El momento, que en otro contexto podría haber generado críticas, terminó siendo tomado con humor por los hinchas en redes sociales.

Mira acá el error del juez salvadoreño:

A Iván Barton, árbitro de la semifinal del #Mundial2026 entre #Francia y #España , se le olvidó el spray y tuvieron que traérselo en medio del juego… pic.twitter.com/DSxTt6JAYT — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 14, 2026

Las imágenes del episodio no tardaron en circular, acompañadas de bromas y memes que convirtieron a Barton en tendencia.

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Así, en medio de una semifinal de alto nivel, el juez centroamericano regaló un instante distendido que contrastó con la tensión del partido. Un olvido que, lejos de empañar el espectáculo, terminó sacando carcajadas en pleno Mundial 2026.