El próximo sábado Colo Colo visita a Millonarios en el marco de la "Noche Embajadora", por lo que el Cacique ya se encuentra en Colombia.

Colo Colo ya se encuentra en Colombia preparando lo que será el partido amistoso contra Millonarios del próximo sábado, donde el Cacique será el gran invitado a la ‘Noche Embajadora’, en el marco de los festejos por el aniversario número 80 del equipo colombiano.

Los albos viajaron el domingo hasta Bogotá, ciudad en la que hoy (lunes) comenzaron la intertemporada, pensando también en el exigente segundo semestre que se les viene, en el que buscarán asegurar el título de la Liga de Primera y también ir por la Copa Chile.

El cuadro popular escogió la Sede Deportiva de Independiente Santa Fe para realizar los trabajos en triple turno, tal como lo planificó el entrenador Fernando Ortiz.

Cabe recordar que Colo Colo pudo realizar este viaje gracias al breve receso en su calendario, luego de clasificar a octavos de final en Copa Chile y previo a la renudación de la Liga de Primera.

El Eterno Campeón vuelve a la competencia oficial el viernes 24 de julio cuando le toque recibir a Deportes Limache a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la decimosexta fecha del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Millonarios vs. Colo Colo?

El partido amistoso entre Millonarios y Colo Colo se juega este sábado 18 de julio desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio El Campín de Bogotá.

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¿Quién transmite en Chile este partido?

Este partido amistoso SÓLO se podrá ver en Chile a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

El Campín es donde hace de local Millonarios. (Foto: Andrés Rot/Getty Images)

En síntesis

Disney+ Premium transmitirá en Chile el amistoso de Colo Colo ante Millonarios.

transmitirá en Chile el amistoso de Colo Colo ante Millonarios. Sábado 18 de julio a las 19:00 horas se disputará el partido en Bogotá.

a las 19:00 horas se disputará el partido en Bogotá. El técnico Fernando Ortiz lidera los trabajos de triple turno del equipo popular.