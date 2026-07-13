La polémica petición de hinchas argentinos contra Jude Bellingham que sacude al Mundial 2026

En Argentina buscan frenar como sea a Jude Bellingham y los hinchas tienen este polémico plan para lograrlo.

El Mundial 2026 ya llegó a lo que es su recta final, en donde entramos a la última semana de la competencia, en la que cuatros equipos son los que dicen presente en las semifinales: Francia, España, Inglaterra y Argentina.

Los dos últimos países, Inglaterra y Argentina, protagonizarán un duro y especial compromiso en estas semifinales, en la que tan solo uno podrá llegar al partido final y luchar por el título.

Este duelo sin duda que ha generado un sentimiento combativo importante entre ambos países debido a sus problemas pasados que tienen tanto dentro como fuera de la cancha.

En esa línea, los hinchas argentinos ya vibran con todo en lo que será este cruce ante Inglaterra, en la que han sorprendido en las redes con una repudiable solicitud contra un jugador inglés en particular.

En Argentina temen por Bellingham | Foto: Getty Images

Se trata sobre el volante Jude Bellingham, quien hoy en día es una de las grandes figura de Inglaterra en este Mundial 2026 y que sin duda, ya empieza a generar temor de los argentinos.

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Sobre esto, los hinchas argentinos buscan la fórmula de como frenar al jugador del Real Madrid y dejaron en las redes su táctica macabra para sacar del partido al 10 de Inglaterra para este compromiso, la que sin duda genera debate.

La petición de los hinchas argentinos: lesionar a Bellingham

Los hinchas argentinos han expresado su gran deseo de poder lastimar en el hombro a Jude Bellingham, quien ya ha manifestado problemas en esa zona en el último partido ante Noruega y en donde ya fue operado desde hace un tiempo.

Los fanáticos argentinos buscan hacerle llegar este mensaje al plantel de Lionel Scaloni para sacar de partido a Jude Bellingham, quien se ha consolidado como un importante jugador en Inglaterra.

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Esta acción sin duda que ha generado bastante repudio por parte de los hinchas del fútbol en las redes sociales, quienes ven esta acción como una falta de lealtad tremenda.

Ahora, se esperará como se dará todo en el campo de juego, en la que tanto Inglaterra como Argentina dejarán todo en la cancha para lograr su pasaje a la final del torneo.

Esto le tiene que llegar a la seleccion viejo eh, si esta mal del hombro lo tienen que chocar 20 veces por el mismo lado, roja no te van a sacar…. https://t.co/BgpVxkNMjP — Ludo Gallina (@LudoGallina) July 12, 2026