En Colo Colo tienen conocimiento de lo que tendrían que desembolsar para cumplir el gran anhelo del entrenador Fernando Ortiz.

En Colo Colo siguen buscando la forma de concretar el fichaje de Diego Valdés, que es la prioridad para el entrenador Fernando Ortiz en este mercado de invierno.

El volante de 32 años se encuentra en la intertemporada de Vélez Sarsfield esperando que se resuelva su futuro, pues el equipo argentino estaría dispuesto a dejarlo salir, principalmente para sacarse de encima un sueldo alto en medio de los aprietos económicos.

Respecto aquello, este miércoles el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN dio a conocer nuevos detalles, ya que El Fortín le adeuda varios meses al futbolista chileno.

“Hoy día Vélez Sarsfield pasa por serios problemas económicos, a tal punto que ayer recién pagaron el mes de abril. A Diego Valdés le adeudan cerca de 3 meses de sueldo”, lanzó el reportero en ‘Los Tenores Mañaneros’.

Seguido, dio a conocer el plan que tienen en Macul para ficharlo: “¿Qué busca Colo Colo? Que él pueda destrabar su situación y prácticamente llegar como jugador libre”.

Diego Valdés está siendo parte de la intertemporada de Vélez Sarsfield. (Foto: @velez)

Publicidad

El monto que tendría que desembolsar Colo Colo

Pero en Argentina no quieren quedarse con las manos vacías y estarían dispuestos a dejarlo partir con una cifra que no es nada del otro mundo.

“¿Qué espera la dirigencia del equipo argentino? Que sobre la mesa Colo Colo pueda desembolsar cerca de 700 mil dólares. Si logra desembolsar esa cifra, Colo Colo se va a quedar con Diego Valdés”, dio a conocer Alvarado.

“Otro punto es cómo termina él solucionando los meses de sueldo que le adeudan”, agregó el comunicador.

Publicidad

En síntesis