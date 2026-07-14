La Selección Chilena pierde a uno de sus candidatos para entrenador: ya tomó una decisión

En la Selección Chilena le dicen adiós a este candidato que tenían para ser DT del equipo de todos.

La Selección Chilena enfrenta hoy en día un complicado escenario de cara a los próximos desafíos que tiene el equipo de todos, en donde todavía no se confirma a un entrenador fijo para lo que es este recambio en la selección.

Si bien hoy en día el cargo es ocupado por Nicolás Córdova, el estratego no está confirmado como un entrenador a largo plazo dentro de ‘La Roja’, ya que desde la dirigencia han indicado que buscan a un nuevo estratega que inicie un renovado proceso.

Dentro de esta lenta búsqueda, varios nombres son los que han aparecido en el radar de la Selección Chilena, en donde en las últimas horas un importante candidato se bajó por completo de esta pelea y no será el estratega del equipo de todos.

Se trata del entrenador hispano-danés, Thomas Christiansen, quien hace unas semanas aparecía como un serio candidato para llegar a la Selección Chilena, pero esta opción en esta jornada se esfumó por completo.

Thomas Christiansen seguirá en Panamá | FOTO: Getty Images

¿La razón? el entrenador fue renovado en su cargo como director técnico en la Selección de Panamá, en la que seguirá ejerciendo su proyecto en el conjunto de centroamérica, el que ya inició en el año 2020.

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Mediante un comunicado oficial, desde la Federación Panameña de Fútbol informaron de la permanencia del entrenador en Thomas Christiansen, por lo que se cae por completo su opción de poder llegar a la Selección Chilena.

Es así como en la Selección Chilena se cae un nuevo candidato para tomar el mando del equipo de todos, puesto que hoy en día es encabezado por Nicolás Córdova, de forma momentánea.