Colo Colo confirmó el fichaje de una verdadera estrella argentina, quien vuelve al Estadio Monumental después de 12 años.

Este miércoles Colo Colo dio a conocer una de las mejores noticias para los hinchas albos y de paso terminó con la incertidumbre, pues dieron un golpe al mercado de fichajes con la contratación de una estrella internacional.

Se trata de la futbolista argentina Estefanía Banini, quien vuelve al Estadio Monumental después de 12 años para reforzar el equipo que dirige Tatiele Silveira, con miras a la Copa Libertadores 2026.

La volante de 36 años regresa al club en el que debutó en el fútbol profesional el 2011, donde consiguió 10 títulos, incluida la Copa Libertadores Femenina 2012.

Una de las mejores de la historia

La mendocina es considerada una de las jugadoras más relevantes en la historia de Colo Colo y también es un verdadero emblema en la Selección Argentina, con la que disputó los Mundiales de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Al Cacique vuelve como agente libre, pues en mayo finalizó su contrato con el FC Badalona de España. En Macul habría sido inscrita la semana pasada, antes del cierre del libro de pases que fue el viernes a las 23:59 horas.

Tras sus inicios en Colo Colo, Banini dio una extensa vuelta por Estados Unidos y España, donde jugó en clubes como Washington Spirit, Valencia, Levante y Atlético de Madrid.

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Estefanía Banini fue campeona de la Copa de la Reina con el Atlético de Madrid en 2022-2023.

Este es sin duda un tremendo fichaje para las tetracampeonas del fútbol chileno, que así le dieron la bienvenida a través de redes sociales: “Después de 12 años, la talentosa volante argentina regresa al Monumental. A la espera de los exámenes médicos, la jugadora vuelve a Colo Colo donde buscará conquistar una nueva Copa Libertadores”.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐢́𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐢𝐧𝐢 🤍🖤



Después de 12 años, la talentosa volante argentina regresa al Monumental. A la espera de los exámenes médicos, la jugadora vuelve a Colo-Colo donde buscará conquistar una nueva Copa Libertadores 🏆 pic.twitter.com/OlozpzDx8e — Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) July 15, 2026

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En síntesis