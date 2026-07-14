La FIFA reduce la lista: revelan los tres árbitros que pelean por dirigir la final del Mundial 2026

La designación del estadounidense Ismail Elfath para la semifinal entre Argentina e Inglaterra redujo la lista de candidatos para dirigir la final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 -que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá– ya conoce a sus cuatro semifinalistas y la expectativa crece de cara a los partidos que definirán a los dos equipos que lucharán por el título.

Sin embargo, la atención no solo está puesta en estos encuentros, ya que la FIFA también comienza a tomar decisiones clave fuera del terreno de juego.

Una de ellas tiene relación con la designación del árbitro para la gran final. Tradicionalmente, el organismo espera hasta las últimas instancias para elegir al juez encargado de impartir justicia en el encuentro más importante del planeta, una responsabilidad reservada para los colegiados con mejor desempeño durante la Copa del Mundo.

En ese contexto, la reciente designación del estadounidense Ismail Elfath para la semifinal entre Argentina e Inglaterra terminó reduciendo la lista de candidatos.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Quién dirigirá la final del Mundial 2026?

Según informó el medio UOL Esporte, solo tres árbitros continúan con opciones concretas de quedarse con el silbato para la definición del campeonato.

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De acuerdo con la información del ya citado medio, los principales aspirantes son el brasileño Wilton Pereira Sampaio, el polaco Szymon Marciniak y el esloveno Slavko Vinčić, tres jueces con experiencia en los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Eso sí, el brasileño podría encontrarse con un importante obstáculo. En caso de que Argentina consiga su clasificación a la final, la FIFA difícilmente optaría por un árbitro sudamericano para dirigir ese encuentro, considerando la histórica rivalidad entre argentinos y brasileños y los criterios que suele aplicar el organismo en este tipo de designaciones.

Sampaio se podría convertir en el tercer brasileño en arbitrar una final mundialista | FOTO: David Ramos/Getty Images

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Marciniak, por su parte, aparece como uno de los candidatos más fuertes. El polaco ya arbitró la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia y es considerado uno de los mejores jueces del circuito internacional.

Mientras tanto, Vinčić también se mantiene en carrera gracias a las buenas evaluaciones recibidas durante el torneo.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El partido está programado para las 15:00 horas de Chile. El estadio elegido es el New York New Jersey Stadium.