En Coquimbo Unido ya tienen un plan para quedarse con los servicios de Cristián Zavala para la próxima temporada -jugador que pertenece a Colo Colo– donde el nuevo campeón del fútbol chileno quiere dejar una buena impresión en la Copa Libertadores.

Para aquello, la idea es que no se desarme el plantel que comanda el entrenador Esteban González, por lo que una de las prioridades es asegurar la continuidad del extremo de 26 años.

Cabe recordar que Zavala está a préstamo hasta diciembre, luego de haber sido cedido por el Cacique en julio, siendo un verdadero refresco que recibió el elenco aurinegro para la segunda rueda de la Liga de Primera 2025.

Pero el oriundo de Puente Alto tiene contrato vigente con los albos por todo el 2026, ya que antes de emprender rumbo a la Cuarta Región tuvo que extender su vínculo en el Estadio Monumental.

Cristián Zavala podría quedarse en Coquimbo Unido para el 2026. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Es por esto que la dirigencia coquimbana ya tiene un plan para extender la estadía del puntero. Así lo adelantó el periodista Marcelo Muñoz en Picado TV Chile.

El comunicador indicó que Cristián Zavala tiene una cláusula de 800 mil dólares, pero su pase pertenece en partes iguales tanto al Cacique como al Barbón, club que se había guardado el 50% de la carta desde que el jugador salió de aquella institución en 2021.

Por ende, en esta oportunidad en Coquimbo Unido quieren pagarle 400 mil dólares al Popular para hacerse del pase completo del ex Deportes Melipilla.

