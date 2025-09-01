Este domingo Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en la edición 198 del Superclásico del fútbol chileno, que se disputó en el Estadio Monumental y fue válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

El choque no estuvo exento de polémicas, incluso hubo un hincha fallecido que cayó desde el techo del sector suroriente de La Ruca, mientras intentaba pasarse a otra galería.

Tras el partido, hubo un conflicto entre el delantero Javier Correa de Colo Colo con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, luego que el cordobés casi se fuera a los golpes con un asistente en los estacionamientos del recinto deportivo.

Incluso, desde la U denunciarían al goleador albo ante el Tribunal de Disciplina por sus dichos al timonel del cuadro laico.

La postura de Danilo Díaz por el conflicto entre Javier Correa y Michael Clark

Ante aquello, el periodista deportivo Danilo Díaz salió a bajarle el perfil a esta situación y centrarse en lo importante, que fue el fallecimiento de una nueva persona en el Monumental.

“Esos dimes y diretes entre yo te dije, me dijiste, yo creo que ya el partido terminó y termina siendo incluso todo pequeño después de lo que ocurrió, porque hubo un muerto. Habiendo un muerto, todo lo demás termina siendo pequeño”, comenzó diciendo el comentarista en Radio ADN.

Luego, rechazó la idea de la U de denunciar a Correa en el Tribunal de Disciplina: “Si hubo un exabrupto de Correa, si se molestó con alguien que no tenía que estar ahí, que lo maltrató, que lo insultó, que lo sacó de quicio, si tuvo este altercado con Clark, yo creo que tiene que queda ahí. Llevar eso al Tribunal creo que eso no corresponde, ya pasó”.

“Colo Colo ganó, ganó bien, festejó, la U hizo un partido correcto y listo. Porque además recordemos, hubo un muerto”, cerró el Tenor del Pueblo.