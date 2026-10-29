El ídolo albo dio a conocer la última información respecto a la decisión que tomó Arturo Vidal, quien termina contrato con Colo Colo en diciembre.

En Colo Colo mientras se encuentran en la recta final de la Liga de Primera 2026, donde han ido perdiendo gran parte de la ventaja que los tiene como líderes, también hay otro tema que inquieta a los hinchas albos: la renovación de Arturo Vidal.

En Blanco y Negro han decidido dejar las revisiones de los contratos para después que termine la temporada, lo que ha generado malestar en el propio King. Es más, lo expuso el pasado domingo tras el empate con Palestino.

“Si te dijera lo que pienso… pero omito eso. Es una política del presidente“, lanzó el volante de 39 años en zona mixta.

Y en medio de los rumores que el bicampeón de América podría buscar un nuevo rumbo para el 2027, un ídolo albo como lo es Marcelo Barticciotto dio a conocer una nueva información respecto a Vidal.

El deseo de Arturo Vidal

Este juves en Radio Cooperativa, el actual comentarista aseguró que pese al desacuerdo de Vidal con Aníbal Mosa, el ex Barcelona le ordenó a su representante que no le busque club, pues su deseo es quedarse en el Estadio Monumental.

“A mí me contaron, y la persona que me contó le creo porque lo conoce, que Arturo Vidal le dijo a su representante que no le busque clubes para el año que viene, porque él se quería quedar en Colo Colo”, dio a conocer Barticciotto.

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“No quiere hablar de nada de dónde va a ir a jugar, que salen algunos rumores. Le dijo que no le busque nada porque él quería seguir en Colo Colo. Y yo le creo a la persona que me lo dijo”, completó el exfutbolista y campeón de la Copa Libertadores 1991.

Arturo Vidal no se quiere mover de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis

Arturo Vidal ordenó a su representante no buscarle nuevos clubes para 2027.

a su representante no buscarle nuevos clubes para 2027. Blanco y Negro revisará los contratos al terminar la Liga de Primera 2026.

revisará los contratos al terminar la Liga de Primera 2026. Marcelo Barticciotto confirmó en Radio Cooperativa que Vidal desea continuar en Colo Colo.