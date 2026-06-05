Los Albos apuraron la máquina para abrochar la permanencia de una de sus máximas figuras en este semestre.

Buenas noticias llegan a Colo Colo en la antesala del mercado de fichajes. El Cacique logró un acuerdo con el Bologna de Italia para extender la estadía de Joaquín Sosa, uno de los jugadores que se ha consolidado en la defensa durante la presente temporada.

La información fue revelada por el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, donde confirmó que las negociaciones llegaron a buen puerto entre todas las partes involucradas.

“Según me confirmaron esta jornada, Colo Colo tiene todo cerrado con Joaquín Sosa y con el Bologna para que se extienda un año más el préstamo del jugador. Lo aseguran hasta junio de 2027”, señaló el comunicador.

Joaquín Sosa continuará en Macul al menos hasta junio de 2027.

De esta manera, el cuadro albo asegura la continuidad de un futbolista que se ganó un espacio en la consideración de Fernando Ortiz y que se transformó en una pieza importante dentro de la zaga, especialmente tras la salida de Alan Saldivia y los problemas defensivos que enfrentó el equipo en la última temporada.

La renovación del préstamo representa un alivio para la dirigencia de Blanco y Negro, que evita salir al mercado en busca de un reemplazante para una posición considerada prioritaria dentro del plantel.

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Joaquín Sosa se transforma en el primer movimiento del mercado albo

Aunque el libro de pases todavía no abre oficialmente, en Colo Colo ya pueden celebrar su primer movimiento para la segunda parte del año. La continuidad de Joaquín Sosa era una de las prioridades de la dirigencia y finalmente lograron convencer tanto al defensor uruguayo como al Bologna.

Así, el zaguero permanecerá en Macul al menos hasta junio de 2027, asegurando experiencia y estabilidad para una defensa que busca mantener el buen nivel mostrado en las últimas fechas del campeonato.

DATOS CLAVE

Colo Colo acordó con Bologna extender el préstamo del defensor Joaquín Sosa.

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La permanencia del zaguero uruguayo en el club chileno se aseguró hasta junio de 2027.