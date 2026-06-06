El volante no tiene mucho espacio en el equipo de Gustavo Quinteros, por lo que podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador del Rojo.

El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura en Colo Colo y uno de los nombres que vuelve a instalarse como posible refuerzo es el de Luciano Cabral. El mediocampista argentino-chileno nuevamente fue vinculado al Cacique desde Argentina, justo cuando el club busca potenciar su plantel para el segundo semestre de la temporada.

Actualmente, Cabral milita en Independiente de Avellaneda, aunque no ha logrado consolidarse como una pieza fundamental en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros. Su irregular campaña ha abierto la puerta a especulaciones sobre una eventual salida durante esta ventana de transferencias.

Fue el periodista argentino Matías Martínez, quien sigue la actualidad del conjunto rojo, quien aseguró que Colo Colo mantiene interés en el volante ofensivo. A través de sus redes sociales, el comunicador señaló que el cuadro albo analiza seriamente la posibilidad de realizar un movimiento por el futbolista.

“Colo Colo tiene intenciones de contar con Luciano Cabral. El Cacique sabe que solo sale de Independiente por una venta y de todas maneras quiere realizar un intento por él”, aseguró el reportero, reactivando una operación que ya había sido tema durante los últimos meses.

Luciano Cabral vuelve a instalarse en el radar de Colo Colo. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

La situación de Cabral en Independiente no ha sido la ideal durante 2026. Entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina apenas suma diez partidos disputados, registrando dos goles. Si bien mostró destellos de calidad en algunos encuentros, no ha conseguido transformarse en un titular indiscutido dentro del plantel.

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Independiente no quiere préstamos y fija una condición para dejar salir a Cabral

No es la primera vez que el nombre del mediocampista aparece ligado a Colo Colo. A comienzos de año ya había sido acercado a Blanco y Negro como una posible incorporación, aunque las conversaciones nunca avanzaron a una negociación formal.

Incluso, en mayo pasado, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, fue consultado directamente sobre la posibilidad de sumar al volante. En aquella ocasión evitó cerrar la puerta y destacó las condiciones futbolísticas del jugador.

“Buen jugador, todos los nombres que suenan son buenos jugadores. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a poder tener el mejor equipo posible”, señaló el dirigente, agregando que cualquier decisión dependería del análisis conjunto entre Fernando Ortiz, Jaime Pizarro y Daniel Morón.

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Sin embargo, el principal obstáculo para una eventual llegada sería económico. Desde Argentina apuntan que Independiente solo está dispuesto a desprenderse de Cabral mediante una venta definitiva y no contempla préstamos. De acuerdo a las últimas informaciones, el club de Avellaneda estaría solicitando cerca de 3,5 millones de dólares para dejar partir al mediocampista, una cifra importante que obligaría a Colo Colo a realizar un esfuerzo considerable si pretende concretar una de las operaciones más llamativas del mercado invernal.

DATOS CLAVE

Luciano Cabral es pretendido por Colo Colo como refuerzo para el segundo semestre.

El volante registra diez partidos y dos goles durante 2026 en Independiente.

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