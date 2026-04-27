Gualberto Jara quedó en shock con jugador de Colo Colo ante la U. de Conce: “Me impresionó bastante”

Colo Colo tuvo una fructífera visita a la Universidad de Concepción el día de ayer, donde derrotó al Campanil por 2-1 con goles de Maximiliano Romero en el primer tiempo y Javier Correa en el epílogo del encuentro.

La gran novedad en la oncena que paró Fernando Ortiz ante el cuadro sureño fue Gabriel Maureira, joven portero de los albos quien remplazó al lesionado Fernando de Paul que estará un buen tiempo alejado de las canchas.

Maureira fue titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue precisamente el formado en las inferiores del Cacique el que dejó impresionado a Gualberto Jara, ex DT y formador en los albos: “La verdad es que Gabriel Maureira me impresionó bastante. Un joven debutando en esta situación, con mucha responsabilidad, mucha personalidad y sin dudas”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“Mostró mucho como para que sigan confiando en él y pueda seguir teniendo oportunidades para consolidarse en el primer equipo”, complementó sobre lo mostrado por el joven portero del Cacique ante el Campanil.

Así las cosas, Gabriel Maureira gana confianza de cara al próximo partido de la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo tendrá que recibir a nada más ni nada menos que Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción con goles de Romero y Javier Correa.

El formador Gualberto Jara elogió la personalidad del portero debutante Gabriel Maureira ante el Campanil.

Gabriel Maureira enfrentará a Coquimbo Unido, vigente campeón chileno, en el próximo partido de liga.