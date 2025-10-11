Parece un mal chiste pero en realidad Colo Colo está envuelto en una nueva crisis institucional emanada desde Blanco y Negro, dentro de todas las tragedias que le han ocurrido al Cacique en su centenario.

Por tercera vez en el año fueron rechazados los estados financieros de la sociedad anónima correspondientes al periodo 2024, una situación inédita que tiene en jaque a la actual administración que lidera Aníbal Mosa.

En la última Junta de Accionistas que se realizó ayer (viernes), el rechazo se impuso por el 50,05% de los votos, donde el punto en cuestión es la inclusión de los ingresos por el contrato con la productora DG Medios por una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Esto porque denuncian que se inflaron los ingresos de aquel periodo, “transformando una pérdida potencial en una utilidad artificial” al incluir los pagos que prometió por adelantado la productora antes nombrada.

Tras lo ocurrido, había quedado la incertidumbre respecto a qué pasos se vienen ahora, ya que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había enviado un oficio para que el balance fuera aprobado de aquí a fin de año.

Pero desde la oposición salió aclarar la situación el expresidente de la concesionaria, Alfredo Stohwing, quien actualmente es uno de los cuatro directores del bloque Vial/Ruiz-Tagle.

¿Ultimátum para la administración de Aníbal Mosa en Colo Colo?

En diálogo con La Tercera, el empresario indicó que se vuelvan a rechazar los estados financieros en una próxima Junta, el actual directorio quedará automáticamente revocado.

“Dado que se rechazaron los estados financieros, legalmente se debe citar a una nueva Junta para aprobar o rechazarlos. La sociedad no puede mantenerse sin estados financieros aprobados”, comenzó explicando.

“En el caso de que se rechace el balance en la nueva Junta, queda automáticamente revocado el directorio vigente. En esa misma cita se tiene que elegir un nuevo directorio, en el cual no pueden participar aquellos que aprobaron el balance rechazado”, expuso Stohwing.

Alfredo Stohwing fue presidente de Blanco y Negro entre abril del 2022 y abril del 2024. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Como si fuera poco, quienes en la votación aporbaron los estados financieros, que fue el 39,49%, quedarían inhabilitados para ser reelegidos en el próximo periodo.

“Además, los directores que aprobaron el balance que generó la revocación quedan inhabilitados para ser reelegidos por el periodo siguiente”, concluyó el ingeniero comercial.