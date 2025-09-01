El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo es un choque de equipos, sino también de historias, recuerdos y polémicas que se arrastran a lo largo de los años.

Cada edición del clásico genera debate sobre el juego, los árbitros y las decisiones dentro del campo, y los dirigentes han tenido su protagonismo en varias oportunidades; esta vez no fue la excepción.

Tras el triunfo por 1 a 0 del Cacique ante el Romántico Viajero en el Estadio Monumental, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, salió a responderle a Michael Clark, mandamás de Azul Azul, quien había criticado el arbitraje de Cristián Garay.

“Nosotros cuando hemos perdido los clásicos nos hemos ido calladitos, hemos reconocido la derrota porque en los equipos se gana o se pierde. Cuando se gana, bueno, es porque un equipo jugó mejor que el otro. Y cuando uno pierde es porque el otro jugó mejor que nosotros. Así que nada, no tengo nada que decir respecto a esas declaraciones”, expresó Mosa.

La contradicción de Aníbal Mosa en los Superclásicos frente a Universidad de Chile

No obstante, el 12 de julio Mosa mostró una postura totalmente diferente. Tras perder ante la U, el puertomontino no dudó en cuestionar el arbitraje y expresar su molestia públicamente, alegando que algunas decisiones perjudicaron al cuadro Popular.

“Que te ganen con dos penales, uno muy dudoso y el otro un poco extraño, da bronca“, dijo el empresario tras caer ante los Azules por 2-1 en el Estadio Nacional.

El mensaje de Aníbal Mosa cambió en tan solo meses | FOTO: Marco Vasquez/Photosport

Esta contradicción de Mosa evidencia cómo las emociones y la presión de un clásico pueden cambiar la perspectiva de los dirigentes.