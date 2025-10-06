En Colo Colo entraron en época de definiciones para la conformación del plantel de cara a la temporada 2026, donde hay cuatro jugadores que terminan contrato al cierre de la Liga de Primera 2025.

Estos son Sebastián Vegas que está a préstamo desde Monterrey, el extremo Alexander Oroz, el lateral Mauricio Isla y el defensa argentino Emiliano Amor.

Con este último no hay novedades respecto a una posible renovación, quien volvió de emergencia al Cacique a inicios de temporada luego de haber terminado su vínculo en 2024.

Pero el deseo del zaguero de 30 años es continuar en el cuadro popular, club en el que está desde hace cinco temporadas.

Así lo reiteró este lunes en diálogo con Radio Cooperativa: “Me gustaría quedarme acá en Colo Colo, no veo mi futuro el año que viene en otro lado, así que ojalá se dé”.

Emiliano Amor ha conseguido seis títulos con Colo Colo, en estas cinco temporadas vistiendo de blanco y negro. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Un histórico de Colo Colo da por terminado el ciclo de Emiliano Amor

Pero en el entorno de Colo Colo tienen claro lo que debe ocurrir con Emiliano Amor. En conversación con BOLAVIP, el campeón internacional Gustavo De Luca le puso fin a la etapa del trasandino en el Eterno Campeón, considerando que cumplió un ciclo.

“Sí, creo que cumplió su ciclo, ya lo habían descartado en un momento y después lo contrataron de nuevo. Me acuerdo porque no había arreglado el contrato y creo que vino por menos plata y lo recibieron de nuevo, pero ya creo que cumplió su ciclo en Colo Colo”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“Me parece a mí que ya dio lo mejor que podía haber dado. En un momento, le sirvió a Colo Colo y bueno, ahora me parece que ya no está a la altura”, completó el campeón de la Recopa 1992.