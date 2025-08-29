Colo Colo vive horas claves para lo que es su extensa búsqueda de nuevo entrenador, en la que los ‘Albos’ esperan poder este fin de semana zanjar este tema y poder oficializar al nombre que se encargará de dirigir al club tras lo que fue la salida de Jorge Almirón.

Varios candidatos son los que han aparecido para tomar el cargo de entrenador en Colo Colo, en la que figuran nombres como los de Gustavo Quinteros, Fernando Ortiz, Gerardo Martino, Ze Ricardo y Francisco Arce.

Si bien desde la dirigencia han estado analizando estos nombres para quedarse con el gran elegido, desde el camarín de Colo Colo también han seguido de cerca lo que podría ser su nuevo entrenador, en la que ellos tienen a su gran candidato para tomar la posta de DT.

En las últimas horas, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega reveló en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports del entrenador favorito por parte del plantel de Colo Colo para llegar a la banca, en la que reveló que este es el nombre de Gustavo Quinteros.

Quinteros era el preferido del plantel albo | Foto: Photosport

“Los jugadores quieren a Quinteros, eso es lo que sé yo, lo llaman”, reveló en el programa mencionado.

Hoy en día, la opción de Gustavo Quinteros a Colo Colo parece esfumarse por completo debido a lo que han sido los últimos reportes, los que indican que los caminos de ambos protagonistas están muy lejos de poder reencontrarse.

Las próximas horas serán cruciales dentro de Colo Colo, en donde la dirigencia del club tendrá una exclusiva reunión este fin de semana, en la que esperan poder poner punto final a esta búsqueda y tener al nuevo DT del ‘Popular’.