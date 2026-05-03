Colo Colo alza la voz ante los rumores por Alexis Sánchez: “Esta semana vamos a…”

En medio del duelo pendiente por la fecha 9 de la Liga de Primera ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, Colo Colo vivió el estreno de su nueva directiva de Blanco y Negro, encabezada por Aníbal Mosa. Una de las figuras presentes en Macul fue Jaime Pizarro, quien abordó diversos temas, incluyendo el fuerte rumor que vincula a Alexis Sánchez con el club albo.

En la previa del encuentro, el exministro del Deporte fue consultado por el supuesto interés en el “Maravilla”, instancia en la que optó por bajar las expectativas y aclarar el momento que atraviesa la institución. “Respecto de los jugadores, recién hemos tenido una conversación con el cuerpo técnico, con los equipos de seguimiento y con la gerencia deportiva. Esta semana vamos a poder compartir esos temas”, explicó.

¿Alexis Sánchez volverá a Colo Colo o jugará por la U?

Pizarro insistió en que aún no existen definiciones concretas sobre refuerzos, ni nombres sobre la mesa: “Yo no puedo señalar quiénes van a ser, en qué posiciones van a ser, porque ese es un tema que todavía está en evaluación”, sostuvo.

Además, el directivo apuntó al contexto habitual del mercado, donde abunda el humo. “Hay mucha noticia, mucha información, algunas con mayor asidero, otras no tanto. Es un proceso absolutamente normal y muy dinámico”, agregó.

Finalmente, remarcó que la decisión final dependerá del diagnóstico del cuerpo técnico en las próximas semanas. “La finalización de esta etapa y la evaluación del cuerpo técnico es absolutamente relevante y determinante para tomar decisiones”. Por ahora, en Colo Colo no existen ofertas ni negociaciones avanzadas por Alexis Sánchez.

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En síntesis…