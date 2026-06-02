“Salir de Colo Colo fue doloroso, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado”

Esteban Pavez atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera. Tras su polémica salida de Colo Colo a comienzos de temporada, el mediocampista encontró en Alianza Lima el escenario perfecto para reencontrarse con el fútbol.

En conversación con Radio ADN, el ex capitán albo reconoció que su arribo al elenco peruano cumplió todas las expectativas. “Se dio todo como lo pensé desde un principio, desde que llegué a Alianza la idea era ser campeón. Creo que haberme ido a Alianza fue la mejor decisión que pude haber tomado, me volví a reencantar con el fútbol y estoy feliz de eso”, afirmó.

Esteban Pavez reconoció el dolor de haber dejado Macul (Photosport).

Pavez también recordó que aterrizó en Lima rodeado de dudas y cuestionamientos debido a la forma en que abandonó Colo Colo. “Yo iba muy cuestionado para allá, salí de acá de esa forma y obviamente la gente se queda con eso”, dijo.

“Pero yo sé lo que doy, sé la calidad de jugador que soy; partido a partido me fui sintiendo cómodo, fui conociendo a mis compañeros y gracias a Dios se dio todo muy bien. Estoy feliz por mi rendimiento, porque nunca bajé los brazos y ese es el fruto”, sostuvo.

El mediocampista fue aún más profundo al referirse a su salida del Monumental, una decisión que calificó como dolorosa, pero necesaria para su carrera. “Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mucho tiempo. Estaba siendo terco si seguía en Colo Colo, el año pasado había días que no estaba disfrutando ir a entrenar y eso va contra mí. Fue una decisión dolorosa, por muchos sentimientos encontrados que tengo, pero la verdad es que hoy día estoy muy feliz”, confesó.

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En síntesis…